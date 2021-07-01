Никакой пощады: Верховный суд не пожалел убийц Евы Страздаускайте

Верховный суд Литвы вынес окончательный приговор в деле об убийстве Евы Страздаускайте из Плунге.

Коллегия из трех судей постановила, что апелляционный суд обосновано приговорил к пожизненному заключению двоюродных братьев Каролиса и Ляонаса Беляускасов. Третий двоюродный брат был приговорен к 19 годам тюрьмы.

Жалобу в Верховный суд подавал только Каролис Беляускас, Ляонас не обжаловал приговор.

Ляонас и Каролис были осуждены за убийство девушки, два грабежа, уничтожение имущества и незаконное лишение свободы.

В Верховный суд также обращался Альгимантас Станкявичюс, осужденный за участие в грабеже, незаконное хранение оружия и его использование. Его Апелляционный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам.

Кассационные жалобы отклонены", – сказал судья Аурелиюс Гутаускас.

По его словам, суд констатировал, что назначенные наказания отвечают принципу справедливости, а осужденные - опасны для общества.

"Мы не планировали убийство – мы только хотели угнать автомобиль, что делать с пострадавшей мы не обсуждали", – объясняли свои действия Беляускасы.

Убийство Евы Страздаускайте, которая из Плунге ехала в Вильнюс на автомобиле Audi A7, было совершено 5 мая 2017 года. Осужденные имитировали ДТП, заставив девушку остановиться, затем запихнули ее в салон и увезли. Решение убить жертву появилось спонтанно - они боялись, что Ева их опознает, поскольку все они были без масок. Девушка была убита в Кедайняй на территории заброшенного аэродрома.

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