Актриса заразилась коронавирусом от коллеги: предупреждение всем

Актриса Валда Бичкуте заразилась коронавирусом от коллеги перед спектаклем. Она хочет поделиться своей историей со всеми, чтобы люди вели себя ответственно: даже на легкие симптомы простуды надо реагировать быстро, не распространять вирус. Появление на людях с хлюпающим носом - не самое лучшее решение, поскольку вы наносите вред не только себе, но и людям, с которыми общаетесь, а также их близким. Бичкуте рассказала свою историю в фейсбуке.

"История моей "короны" или "такова жизнь"… Да, я увеличила статистику, о которой рассказывают в "Панораме". Заразилась… Во время спектакля. Больная коллега пришла на спектакль. сказала, что плохо себя чувствует.

"Ай, наверное, какой-то небольшой вирус", – сказала она.

Не буду рассказывать обо всех "мучениях", врачи говорят, что это легкая форма, легкие в порядке. Это главное. Сегодня первый день, когда температура не поднимается выше 39. Вчера звонила эта коллега из Сантаришкес, где она лежит под капельницей (наверное, чтобы успокоить свою совесть).

"А что мне было делать? Я почувствовала себя плохо уже в театре. Почувствовала ломоту в суставах и слабость. Мне что, убегать надо было? Спектакль срывать?"

Я сразу почувствовала, что мое здоровье (или даже жизнь) ничего не стоит, незачем человеку бежать… Да и инстинкт актера заставляет любой ценой сохранить спектакль. Вроде как я "та маленькая частичка", которую можно пожертвовать ради "большого блага".

Я не додумалась ответить, что хотя бы маску надо было надеть в переполненной гримерке, где даже окна нет…

"Понимаешь, такова жизнь! Для чего-то это было нужно!" После 7 дней, в которые держалась высокая температура, мозг на самом деле работает с трудом, но отдаленно понимаю, что это похоже на попытку снять с себя ответственность... с помощью таких абстракций.

И на самом деле надо было бежать или нет? (Бежать или не бежать?! Вот в чем вопрос).

Для полноты картины надо прибавить мои финансовые убытки и убытки моего мужа, который тоже 10 дней не мог работать. Я не могла участвовать в репетициях перед премьерами.

Непривитая свекровь, у которой я провела пиковое время болезни. Маленький ребенок у меня на руках, его изоляция (в случае с детьми срок изоляции дольше).

Скажем, захотела так "эта жизнь", чтобы одна я заразилась. Но ведь в опасности были все актеры, обслуживающий персонал, а может и зрители в первых рядах…

Одним словом, будем здоровы! Летом вирус дает отдохнуть, так сказала врач в Сантаришкес. А я надеюсь, что завтра будет тот хороший день, когда жар будет чувствоваться только снаружи, а не изнутри".

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