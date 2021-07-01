Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, скончался один человек

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в стране было выявлено 25 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 5074 молекулярных (ПЦР) и 3987 антигенных тестов на COVID-19. В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 809 человек. Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 725 человек, статистически больны сейчас 707 человек. От коронавируса в Литве скончались 4384 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8917 смертей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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