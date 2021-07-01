Каунасская компания получила письмо из российского посольства, в письме порошок неясного происхождения

В четверг утром в офис одной каунасской компании было доставлено письмо, из-за которого на ноги подняли все службы, предполагают, что в конверте может быть бактерия Bacillus anthracis, возбудитель сибирской язвы, сообщает Kas vyksta Kaune.

1 июля, в 8.50 ч. в Департамент пожарной безопасности и спасения сообщили, что в Каунасе, в офис компании на ул. партизану, 63, пришло письмо с порошком неясного происхождения Anthrax, возможно в нем находится возбудитель сибирской язвы.

Представитель службы Джюгинта Вайткявичене сказала, что письмо пришло из российского посольства в Вильнюсе. О письме сообщила глава компании. Вайткявичене сказала Kas vyksta Kaune, что работники компании эвакуировались из офиса сами.

"Порошок изъят, упакован, сейчас приехала полиция, далее всем занимаются стражи порядка", – сказала она.

Пресс-секретарь полиции каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что в полицию информация поступила в 9.18 ч.

"На месте происшествия выяснилось, что вход в офис этой компании отдельный, сегодня работали лишь два человека, они вышли на улицу. Сейчас ждем приезда специалистов по гражданской обороне из муниципалитета, они примут решение, что делать дальше с конвертом и его содержимым", – сказала представитель полиции.

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