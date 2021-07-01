С 1 июля некоторые лекарства в Литве просто так не купишь

В Литве существует серьезная проблема в связи со злоупотреблением психотропными препаратами. Многие жители становятся зависимыми от бензодиазепинов, проще говоря – от успокоительных или снотворных препаратов. Исследования показали, что 1 из 4 жителей страны хотя бы раз в жизни принимал успокоительные или снотворные препараты, почти половина участников опроса указала, что принимает их каждый день - это уже признак злоупотребления.

Неумеренное использование бензодиазепинов может привести к печальным последствиям, а иногда и к смерти. Община психиатров предложила следующий выход – изменить порядок выписки бензодиазепинов, отныне их можно выписать или электронным способом или на специальном бумажном бланке. Новый порядок вступает в силу 1 июля 2021 года.

Минздрав утверждает, что благодаря использованию специальных бланков, процесс назначения лекарств станет прозрачнее, подделать такой рецепт будет сложно.

Однако некоторые психиатры видят опасность – из-за нового порядка сложно будет гарантировать анонимность лечения пациентов, введенный в систему e. sveikatа диагноз психического расстройства, который отмечают буквой "F", смогут увидеть не только психиатры, но и семейный врач.

Изменить порядок выписки этих препаратов было предложено еще при министре здравоохранения Аурелиюсе Вериге.

Он сказал Delfi, что это были необходимые изменения: "Мы входим в число стран, где употребляют очень много успокоительных препаратов. Первым сигналом к тому, что существует проблема, послужило исследование тайного покупателя. Были случаи, когда людям продавали эти рецептные препараты без рецепта. Когда в ходе исследования тайных покупателей выявили эту проблему, люди начали жаловаться, что им перестали продавать эти препараты без рецепта. И тут стало известно, что пациенты употребляют эти лекарства не неделями, а годами и десятилетиями! Так этими препаратами не лечатся ни от какой болезни. Люди просто становятся зависимыми от успокоительных".

Верига сказал, что семейные врачи, назначая бензодиазепины, чувствуют себя заложниками: "Часто они просто не хотят спорить с пациентами, конфликтовать с ними. Сейчас пациенты хитрые, начитаются в Google, делятся информацией с соседями, и требуют конкретные лекарства у врача, особенно успокоительные".

Он заметил, что употребление бензодиазепинов не только вызывает зависимость.

"Научные исследования показывают, что особенно в случае с людьми старшего возраста, длительное употребление бензодиазепинов приводит к ослаблению когнитивных функций - внимательности, памяти. Эти препараты ухудшают состояние пожилых людей. Мало того, это связано с большим риском падения, с другими рисками, даже с риском смерти. Безответственное длительное употребление таких препаратов не помогает пациенту, а ухудшает его состояние", – заметил Верига.

Поэтому отныне врачи должны будут ответственно подходить к назначению таких препаратов.

Врач-псиахиатр Йонас Фугалис сказал, что в Литве масштабы употребления бензодиазепинов огромные – в три раза выше, чем в Скандинавских странах и странах Западной Европы.

"Часто это происходит от желания легким путем решать проблемы, вместо того, чтобы разобраться с ними в корне и искать помощи", - сказал психиатр.

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