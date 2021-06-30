В Литве предлагают запретить торговлю алкоголем в воскресенье

В парламенте Литвы зарегистрирован проект поправок к закону о контроле над алкоголем, если он будет принят, в воскресные дни алкоголь в стране запретят продавать. Сейчас в воскресенье алкоголь продают с 10 до 15 часов ( с понедельника по субботу - с 10 до 20 ч.).

Проект закона подготовил член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Линас Слушнис. Его поддерьали депутаты Ирена Хаасе, Андрюс Купчинскас, Юргита Сеёнене, Довиле Шакалене, Аудрюс Петрошюс и Альгирдас Сисас.

В проекте сказано, что цель таких поправок - снижение влияния безответственного поведения.

"Употребление алкоголя не только отрицательно влияет на здоровье выпивающих, но и вносит разлад в семейную жизнь. Негативные последствия ощущает не только тот, кто употребляет алкоголь, но и те, кто живут с ним, кто связан с ним социальными и духовными связями.

Один из примеров - страдает трудоспособность выпивающего человека. Из-за последствий употребления алкоголя человек становится неспособен выполнять свою работу, может вообще лишиться работы. Растет число несчастных случаев на рабочих местах, появляется риск ранней смерти. все это напрямую сказывается на благополучии семьи. Поправка поможет снизить распространение бытового насилия, сейчас это одна из основных проблем в семьях, где люди выпивают (физическое, психологическое, сексуально и финансовое насилие).

По данным исследования, 80% всех насильственных преступлений в семьях связаны с употреблением алкоголя, около 30% родителей, которые бьют детей - выпивающие", – сказано в документе.

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