В литовской провинции катастрофически не хватает врачей

Зарплата врачей поликлиник Паневежиса и Паневежского района составляет порядка 3000 евро "на руки". Однако молодые медики все равно с большим удовольствием выбирают Вильнюс, Каунас и Клайпеду, несмотря на то, что врачей там предостаточно, пишет Sekundė.

Вигинта Контейке – 33-летняя врач - после учебы в каунасском университете медицинских наук осталась в Каунасе (родом молодая женщина из Паневежиса). В Каунасе она вышла замуж и работала в основном в приемных отделениях.

"Учеба длиться 10 лет. Естественно, что за такой срок молодые люди пускают корни там, где учатся: появляется круг друзей, хобби, семья, дети, начинаешь карьеру", – рассказала молодая женщина.

Однако в этом году вся семя переехала в Паневежис. Контейке получила предложение работать семейным врачом в Крекенавской амбулатории. Прежний врач амбулатории Игнас Мелинис в этом году скончался от COVID-19. Новому врачу предложили зарплату 2500–3500 евро "на руки", плюс надбавки за хорошую работу. Кроме того, предложили компенсацию за топливо и жилье для кандидатов из других городов.

"Я всегда хотела вернуться домой и работтаь в сельской местности. Люди там другие. Плюс условия работы лучше, чем в Каунасе", – сказала Контейке, заметив, что и зарплата намного больше, чем в Каунасе.

Есть лишь одно неудобство - мужу врача приходится ездить на работу в Каунас, в Паневежисе он не нашел работу по специальности.

Зарплаты врачей в Паневежисе и в районе достойные. По данным директора Паневежской поликлиники Каролиса Валантинаса, средняя зарплата составляет 2000–2500 евро "на руки". Есть специалисты с зарплатой 4000 евро "на руки" (зарплата зависит от числа зарегистрированных на участке пациентов).

Несмотря на это, в поликлинике не хватает 5-7 семейных врачей. Валантинас сказал, что за кандидатов конкурируют 19 государственных и частных поликлиник.

"У нас работают 23 врача, 13-ть из них старше 65 лет - пенсионеры. Через 5 лет у нас будет 17 таких врачей", - рассказал директор.

Руководство поликлиники всеми силами старается привлечь врачей. Было решено выплачивать им деньги на покупку жилья - выделить их на взнос. Или оплачивать учебу в резидентуре - 14 000 евро, за эти деньги молодой врач должен отработать в поликлинике 3-5 лет.

Шяуляйский муниципалитет доплачивает молодым врачам примерно по 5000 евро в год.

Поликлинике Паневежского района в этом году удалось найти 3 врачей, но даже после этого треть коллектива поликлиники - пенсионеры, а это серьезная проблема.

"Нашей поликлинике очень не хватает семейных врачей, офтальмологов, ЛОРа. Мы предлагает в два раза большие зарплаты, самые большие в регионе, и все равно найти врачей нелегко", – сказала Дануте Паедене, директор поликлиники Паневежского района.

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