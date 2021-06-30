В среду на телеграм-канале Nexta появилось несколько записей, на которых зафиксирована военная техника недалеко от границы с Литвой - комплексы ПВО.
На одной записи видно, как техника проезжает мимо региональной больницы в Мяделе (50 км от границы с Литвой) и движется на север. На видео видна не только сама больница, но и указатель на костел Божией Матери Шкаплерной.
Сделавший видео человек идентифицировал технику как береговой ракетный комплекс "Бастион", но он ошибся. На самом деле на видео - зенитный ракетный комплекс С-300 – мобильный радар и как минимум два комплекса по 4 ракеты. Максимальная их дальность пуска зависит от модификации – P, PS или M и может составлять 200 км.
Это значит, что режим Александра Лукашенко своими ракетами может покрыть часть воздушного пространства Литвы и покушаться на самолеты на территории Литвы.
На втором видео видна батарея ракет С-300.
На Nexta сказано, что эта часть замечена на пустоши недалеко от Мяделя. Это не первый случай, когда режим демонстрирует свою военную мощь на границе с Литвой. В прошлом году там проводились учения.
ISR activity over Lithuania
Noted at 09:55z
US Army
Challenger 605
(Deep Sense capability)
N488CR
BRIO68
RC-12X Guardrail
(Sigint)
93-0701
YANK01
91-0516
YANK02
Ref: https://t.co/s0zsOVOvOh pic.twitter.com/6DlYUofUuo
— BlueSky (@AirSpecInt) June 30, 2021
Как и в прошлый раз, за действиями белорусских военных следят силы НАТО: над Литвой кружили американские самолеты-разведчики RC-12X Guardrail и Artemis – они собирали данные о белорусской технике и другую информацою.
Напряжение на границе с Беларусью в настоящее время связано и с нелегальной миграцией.
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