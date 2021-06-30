Министр обороны Литвы: в июле прибудет четвертая ротация батальона США

Четвертая ротация военных США в Литве прибудет в июле, утверждает министр обороны страны Арвидас Анушаускас, встретившийся в среду в Вильнюсе с командующим Силами спецопераций США Ричардом Кларком.

"В данный момент в Литве завершает ротацию Третий тяжелый батальон США. Вскоре, в следующем месяце, будет и четвертая ротация батальона США", – сказал журналистам после встречи министр.

В данный момент в Литве для учений дислоцирован батальон военных США вместе с танками Abrams, БТР Bradley, которые прибыли в декабре прошлого года.

Министр также подчеркнул, что сотрудничество сил Литвы с США является успешным, поблагодарил Р. Кларка за поддержку в развитии Сил спецопераций и непрерывное пребывание в Литве с 2015 года.

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"Спецсилы США были одними из первых, которые прибыли в Литву после агрессии России в отношении Украины, поэтому остаются одними из важнейших наших союзников в обеспечении сдерживания и обороны в этом регионе. Их присутствие актуально и контексте сегодняшнего дня", – отметил А. Анушаускас.

"Для того, чтобы наши союзники могли непрерывно находиться в Литве, мы готовы и далее улучшать поддержку принимающей стороны, условия для тренировок", – добавил он.

Министр также сказал, что США повышает региональную безопасность не только своим присутствием, но и поддерживает развитие инфраструктуры литовской армии, вносит вклад в повышение боевой готовности.

Между тем, Р. Кларк отметил, что сотрудничество Литвы в борьбе с терроризмом не будет забыто.

"Решимость Литвы в совместной борьбе с терроризмом и агрессией никогда не будет забыта", – заявил на пресс-конференции в Вильнюсе командующий Спецсилами США.

Он подчеркнул, что Литва остаётся важным партнером США и НАТО, а сотрудничество с литовскими спецсилами особо прочно.

"Отношения между Силами спецопераций США и Литвы особо прочны", – сказал Р. Кларк.

Литовские ведомства утверждают, что США являются основным стратегическим партнером Литвы в обеспечении безопасности страны и Балтийского региона. Литва закупает у США вооружения и военную технику. США присылают в Литву батальоны для учений.

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