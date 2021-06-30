Предупреждают об опасности штамма "дельта" - для некоторых людей вакцинация может стать обязательной

Спецпредставитель ВОЗ в Европейском регионе Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что надо проявлять осторожность из-за штамма "дельта". По его словам, сейчас всеми силами надо стараться, чтобы представители некоторых профессий прививались в обязательном порядке.

На вопрос, не станет ли началом проблем отмена карантина в Литве, он попросил называть карантин локдауном или "закрытием страны".

"Сейчас понемногу вводят послабления. Но не надо путать карантин с ограничениями. Это две разные вещи. Карантин как средство может использоваться, когда в детском саду, отделении больницы или в операционной бывает очаг ротавируса или другой инфекции. Тогда вводят карантин. Карантин вводят на определенной локальной территории. Конечно, это может быть город или несколько городов, иногда полрегиона", - сказла политик.

Всеобщие ограничения, или локдаун, это ограничения или правила более широкого масштаба.

"Я думаю, что сейчас мы должны ясно сказать людям - пандемия не закончилась. Видно, что активно распространяется штамм "дельта", если мы в Литве будем думать, что у нас немного лучше, то наделаем немало ошибок. Рядом с нами есть страны, в которых этот штамм быстро распространяется. В первую очередь, в России, в средней Азии в других странах Европы. Штамм "дельта" очень опасен. Мы знаем, что еще не достигнут нужный уровень вакцинации. ВОЗ предложил цифру 70%, но у нас этого нет", - заметил политик.

По словам Андрюкайтиса, в Европе не привиты 70% жителей, а это значит, что вирус будет распространяться и летом.

"Нет повода для спокойствия, поэтому есть два пути (...). Первый, побуждать людей вакцинироваться. Сейчас те, кто привился, сделали свою работу, осталась большая часть людей разных групп <...>, которые этого не сделали. Чтобы условия стали безопаснее, чтобы не распространялся штамм "дельта", надо прививаться. Второй момент, как я упоминал, не надо думать, что исключены локальные вспышки, поэтому локальные карантины вполне возможны", - заметил политик.

Однако он заметил, что локдаун в Литве затянулся даже с научной точки зрения.

"В эпидемиологическом плане локдаун не вводят больше чем на 3 недели. Потом надо думать, что делать дальше, за три недели научить бизнес, госсектор и всех людей понимать, что все в равной степени в ответе за управление вирусом. Люди должны сами понимать, где опасность больше всего и, конечно, не отзывать средства защиты: маски, дистанцию, дезинфекцию рук, проветривание помещений. Это должно оставаться в силе. Это не значит, что все надо закрывать и запрещать работать в помещениях, надо ограничить число людей или ввести жесткие условия безопасности", - сказал представитель ВОЗ.

Андрюкайтис заметил, что должны действовать строгие правила безопасности, люди должны понимать - надо прививаться и не бегать по массовым мероприятиям. Он не исключил введения обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий.

"Очевидная вещь - обязательная вакцинация существует, в этом нет ничего нового. Вам, наверное, известно, что представители некоторых профессий прививаются в обязательном порядке. Например, стоматологи, хирурги, работники пищевой промышленности. Нельзя с открытой формой туберкулеза стоять у конвейера и лепить булочки или делать пиццу. Есть режим обязательной проверки, медосмотра. Я не знаю, почему люди этого не знают или не слышат, не хотят понять", - заметил он.

По словам политика, обязательная и добровольная вакцинация не противоречат друг другу.

"Если вы можете добиться, чтобы добровольно привились 90% жителей, хорошо. Если нет, а эпидемиологическая ситуация остается сложной, почему надо сохранять высокий уровень угрозы, если есть возможность установки обязательных условий вакцинации. Что тут чему противоречит? Какие тут права нарушают? Кто так говорит, демонстрирует свою непросвещенность. ЕСПЧ неоднократно высказывался по этому вопросу - если есть угроза жизни и здоровью людей (...), то надо применять те меры, которые эту угрозу снимут", - сказал Андрюкайтис.

Собеседник сказал, что как добровольная, так и обязательная вакцинация практикуется более 100 лет, это проверено на практике.

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