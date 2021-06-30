Президент Литвы подписал уточненный бюджет на 2021 год

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал уточненный бюджет на 2021 год. Как сообщалось, подписывая поправки, президент отметил, что правящая коалиция не воспользовалась случаем приостановить рост неравенства доходов между работающим населением во время пандемии.

"Сейчас надо корректировать бюджет, поскольку мы должны больше средств выделить на охрану границы с Беларусью и на оборону. Поэтому я решил подписать этот уточненный бюджет. Однако отсрочка действий по снижению социального разобщения до осени компрометирует обязательство правящей коалиции по созданию государства, в котором все будут чувствовать себя нужными", – сказал президент.

По оценке главы страны, хорошо то, что в запланированном бюджете дефицит госсбюджета составляет всего 6,9% ВВП – меньше, чем в первом проекте, который был представлен в мае, и меньше, чем в конце прошлого года.

Президент положительно оценил тот факт, что в измененный бюджет включены инвестиции фонда оживления и повышения устойчивости, о которых удалось договориться на Совете ЕС – 149 млн. евро.

Однако Науседа критиковал тот факт, что в уточненном бюджете резерв обуздания пандемии увеличен больше чем в два раза и составляет 927 млн. евро.

"Угроза пандемии отступила, но не исчезла, значит, борьба с вирусом продолжится и во втором полугодии. Однако планирование такой суммы в резерве, а не в ассигновании министерств не отвечает практике хорошего управления бюджетом, ведь у нас уже есть достаточно данных об эпидемиологической ситуации и экономическом положении в стране", – сказал президент.

По его оценке, хорошо то, что в новой версии бюджета выделены деньги на универсальные выплаты одиноким людям, на средства трудоустройства инвалидов.

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