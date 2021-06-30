Невнимательность водителей и пешеходов на пешеходных переходах приводит к трагедиям

По данным Литовской дорожной полиции, за первые 5 месяцев этого года 29% ДТП, в которых пострадали или погибли люди, произошло на пешеходных переходах.

Недавно в Каунасе произошло ДТП, которое только доказывает наличие такой опасности. Рано утром в однoм из каунасских микрорайонов автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина попала в больницу. Поскольку водитель был трезвым, очевидцы ДТП предположили, что он, вероятно, невнимательно вел себя на дороге.

Старший следователь Литовской дорожной полиции Аудрюс Драгунас сказал, что наиболее частая причина таких несчастий - невнимательность водителя, а чаще всего такие ДТП происходят на дорогах с четырехполосным движением.

"В первой полосе водитель пропускает пешехода, а водитель во второй полосе не понимает, что на дороге пешеход, не снижает скорость, так пешеход попадает под колеса и далее в больницу или же гибнет, – сказал Драгунас. – Факторы, вызывающие опасность - пользование телефоном без устройства "свободные руки", перекусы за рулем, громкая музыка или активное общение с пассажирами. Все эти занятия отвлекают водителя, поэтому увеличивается риск ДТП".

Однако есть и другие проблемы: элементарное незнание ПДД и их не соблюдение. Все еще немало водителей пропускают пешеходов только тогда, когда они выходят на проезжую часть. Однако в ПДД ясно сказано, что водитель обязан остановиться, если пешеход просто стоит у дороги. Это правило действует на дорогах всех типов.

Причиной ДТП может быть и слепое руководство сигналами светофора. Если горит зеленый, это не значит, что на дороге нет пешеходов. Люди старшего возраста не всегда успевают вовремя пересечь дорогу, бывают и такие пешеходы, которые начинают переходить дорогу, когда зеленый моргает. В таком случае водители должны проявить спокойствие и пропустить пешеходов. Нередко подобные ДТП происходят на поворотах.

Водители не должны забывать, что стрелка направо не всегда означает право первенства: если в то же время горит зеленый и для пешеходов, водитель должен их пропустить.

Не надо забывать и элементарные правила дорожного движения: режим скорости и внимательный осмотр пешеходного перехода - нет ли там людей.

Только соблюдая эти правила, водитель может верно оценить ситуацию и вовремя остановиться.

Не только водители, но и пешеходы должны быть в ответе за свою безопасность. Как сказал Драгунас, пешеход должен быть внимательным у пешеходного перехода.

"Несмотря на то, что на пешеходном переходе первенство у пешеходов, перед тем, как выйти на дорогу, пешеход должен оценить ситуацию, посмотреть, пропускают ли его водители.

Второе правило – не отвлекаться – нельзя говорить по телефону, искать информацию или писать смс-сообщения, а также разговаривать с пассажирами, слушать музыку и т.д.", – сказал Драгунас.

Пешеходы должны понимать, что водители больших транспортных средств - фур, автобусов, грузовиков, не всегда могут их увидеть.

"Иногда людям кажется, что автобус едет медленно, значит, останавливается и намеревается их пропустить, однако водитель сидит высоко, поэтому может не заметить пешехода. В любом случае безопаснее выходить на дорогу, когда транспортное средство остановилось, – заметил Драгунас. – Даже у пешеходных переходов со светофорами надо быть бдительными: надо посмотреть, налево, направо, еще раз налево и тогда идти, убедившись, что вас пропускают все автомобили".

Информация подготовлена при сотрудничестве с ПУ Литовская дирекция автомобильных дорог.

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