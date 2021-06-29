Президент Литвы поддерживает инициативу о статусе главы государства для Ландсбергиса

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает инициативу правящих о присвоении статуса главы государства Витаутасу Ландсбергису, однако говорит, что для этого нужно поискать другую правовую форму - не закон.

Офис президента информировал BNS, что Г. Науседа уже не раз высказывался по этому вопросу, называл бывшего председателя Верховного совета Литвы - Восстановительного Сейма В. Ландсбергиса президентом и говорил, что у него "не возникает сомнений" в том, что в 1990-1992 годах В. Ландсбергис был де-факто главой государства.

"По мнению президента, инициативу правящих присвоить статус главы государства председателю Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма следует приветствовать. Вопрос только в том, является ли закон в плане качества правотворчества подходящей формой для такой инициативы", - говорится в ответе, представленном BNS Группой по вопросам коммуникации президента.

Правящие в Сейме в понедельник зарегистрировали проект закона о правовом статусе председателя Верховного совета Литовской Республики, предлагающий закрепить, что "Председатель Верховного Совета Литовской Республики с 11 марта 1990 года был главой государства восстановившей независимость Литвы".

Однако юристы парламента говорят, что такое предложение может противоречить Конституции, если исходить из толкования Конституционного суда (КС), что "статус главы государства на установленное в Конституции время получает только одно лицо, то есть президент, которого избирают граждане Литвы".

Согласно документу, КС также подчеркнул, что по Конституции законодатель не может установить такое правовое регулирование, которое отрицало бы индивидуальный правовой статус президента, и создать правовые предпосылки для приравнивания какого-нибудь другого лица к президенту - главе государства.

Главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите немного раньше во вторник сказала радиостанции Ziniu radijas, что не присвоенный до сих пор статус главы государства В. Ландсбергису - "своего рода долг", а политическое решение Сейма могло бы быть "приемлемо для всех сторон".

В Сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус руководителя государства В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!