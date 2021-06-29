Парламентские юристы: предложение о статусе Ландсбергиса может противоречить Конституции ЛР

Предложение правящих о присвоении председателю Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутасу Ландсбергису статуса главы государства может противоречить Конституции, считают парламентские юристы.

Департамент права оценил это предложение и во вторник представил свои выводы. Он отмечает, что Конституционный Суд уже высказывался по вопросу главы государства. "Конституционный Суд неоднократно повторял, что статус главы государства на конкретное время получает только один человек - президент, которого избрали граждане Литвы", – сказано в выводах.

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Согласно документу, КС подчеркнул, что в соответствии с Конституцией, законодателю не предоставлена возможность устанавливать такие законы, которые опровергали бы юридический статус президента и создавали предпосылки для приравнивания президенту другого лица.

Юристы цитируют постановление КС от 19 июня 2002 года, в котором сказано, что, "по Конституции юридический статус президента отличается от юридического статуса других руководителей страны".

В постановлении КС также сказано, что должность председателя Верховного совета - временная, поэтому "очевидно, что статус председателя ВС в 1990-1992 гг не равнозначен утвержденному в Конституции в 1992 г. статусу президента как главы страны".

"С учетом вышеизложенной официальной доктрины, можно сделать вывод что предложенное в проекте юридическое регулирование может противоречить Конституции Литвы", – сказано в выводах юристов.

Проект документа, узаконивающего правовой статус председателя Верховного совета Литвы зарегистрировали председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микулене, староста фракции Партии свободы в сейме, Ева Пакарлите, член сейма Пауле Кузмицкене.

В проекте предлагается закрепить, что "Председатель Верховного Совета Литовской Республики, восстановившей независимость с 11 марта 1990 года, является главой государства".

В законе было бы предусмотрено, что председатель Верховного совета согласно Временному основному закону от 11 марта 1990 года был высшим должностным лицом Литвы и "с 11 марта 1990 года до 25 ноября 1992 года имел и выполнял конституционные полномочия главы государства".

Инициаторы утверждают, что подготовили проект с учетом "политических, исторических и правовых обстоятельств, проведенной работы, которая определила исключительный конституционный, политический и правовой статус председателя Верховного совета при выполнении им работы, порученной народными представителями".

Среди инициаторов проекта дополнительно указаны и премьер Игрида Шимоните, староста фракции Либерального движения Эугениюс Гентвилас.

В сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус государственного руководителя Ландсбергису, однако инициатива бывшего тогда председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.

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