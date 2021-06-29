Спикер Сейма: парламенты Польши и Литвы объединяет живой диалог

Парламенты Литвы и Польши объединяет живой и тесный диалог, заявила после встречи в Вильнюсе с главой Сейма Польши Эльжбетой Витек председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Я бы очень хотела порадоваться тому, что сегодня наши парламенты объединяет очень динамичный, живой, тесный диалог по множеству вопросов, которые мы должны решить, мы может сделать это эффективно, сотрудничая", – заявила на пресс-конференции по итогам встречи В. Чмилите-Нильсен.

Глава литовского парламента заявила, что обсудила с польской коллегой ситуацию в Беларуси, сотрудничество по оказанию помощи государствам Восточного партнерства ЕС, вопросы будущего Евросоюза.

Глава Сейма Польши Э. Витек отметила, что "тем, которые нужно обсудить, столько, что полезной была бы еще одна встреча". Она также выразила удовлетворение тем, на смену сотрудничеству по интернету пришли живые встречи.

"Есть необходимость начать встречаться непосредственно и заинтересованы обе стороны. Тем, которые следует обсудить, действительно множество, это темы, которые важны для всей Европы, для обоих государств, это и вопросы безопасности, особенно с учетом того, что происходит на Востоке, как ведет себя Россия. Это и темы наших двухсторонних отношений, связанные с написанием имен, фамилией, вопросы образования поляков в Литве", – сказала Э. Витек.

Глава нижней палаты польского парламента пригласила В. Чмилите-Нильсен в октябре прибыть с официальным визитом в Польшу.

Находящаяся в Вильнюсе с понедельника глава Сейма Польши Э. Витек во вторник также встретится с президентом Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните.

Президент Г. Науседа обсудит с представителем Польши региональное сотрудничество, санкции в отношении белорусского режима, поддержку реформ в Украине, европейскую перспективу трех стран-участниц Восточного партнерства, сообщила администрация президента.

Э. Витек прибыла в Вильнюс в понедельник, она побывала в Доме польской культуры, встретилась с политиками. Во вторник, во второй день визита, в программе также предусмотрено посещение вильнюсской Гимназии им. Иоанна Павла II, в которой преподавание осуществляется на польском языке.

Как сообщила представитель по связям с общественностью литовского спикера Илона Петровене, Э. Витек находится в Вильнюсе по приглашению спикера Сейма Литвы В. Чмилите-Нильсен.

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