Глава Минздрава: если бы ситуация была хуже, "паспортом возможностей" воспользовалось бы намного больше людей

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что не придает большого значения тому, что "паспортом возможностей" воспользовался только каждый десятый житель страны. По словам министра, если бы ситуация была хуже, то документом пользовалось бы намного больше людей, а то, как долго будет использоваться этот инструмент, зависит от того, сколько люди им будут пользоваться.

"Видимо, пользовалось бы больше людей, если бы ситуация была хуже и длилась дольше. Это два разных полюса. С одной стороны правительство и вся его команда создавало новые средства, решало вопрос логистики вакцинации и т.д., алгоритмы тестирования, "паспорта возможностей". Это все из одного ящика с инструментами, чтобы мы научились жить с вирусом", – сказал радио LRT Дулькис.

По его словам, важно, что в "ящике с инструментами" для борьбы с вирусом есть еще один инструмент, который имеет большое значение для сокращения количества новых случаев, кроме того, "паспортом возможности" снова можно будет пользоваться, когда число новых случаев вырастет.

"Улучшение ситуации, конечно же, снизило значение "паспорта возможностей", но я думаю, что главное - мы показали, что есть инструмент, который поможет бизнесу вернуться раньше и помочь обществу, побудить его вакцинироваться. Если бы уровень заболеваемости у нас рос, если бы ситуация была сложнее, то мы использовали бы еще один важный инструмент, gerą įrankį, хороший, ведь за ним стоит много работы, инфраструктура, решения в сфере ИТ, способности людей", – сказал министр, отметив, что полный отказ от "паспорта возможностей" будет зависеть от того, насколько широко им будут пользоваться в обществе.

"Все приходит и уходит естественным способом. Важно чтобы у нас был такой инструмент. Его судьбу определит тот факт, будут им люди пользоваться или нет", – сказал Дулькис.

Напомним, что 28 июня правительство Литвы решило отменить карантин с 1 июля. Однако по-прежнему в силе остается режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что некоторые ограничения сохранятся.

Правительство постановило, что массовые мероприятия будут проводиться для тех, у кого есть "паспорт возможностей". Сохраняется рекомендация ношения масок в закрытых помещениях.

По-прежнему участников мероприятий будут регистрировать заранее. Если у зрителей нет "паспорта возможностей", то можно проводить мероприятия только в том случае, если зрители находятся на сидячих местах и занято не больше 75% сидячих мест. На открытых пространствах число участников не ограничено.

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