В Литве установится менее дождливая погода

Во вторник погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ожидается переменная облачность. Более высокая облачность ожидается на юго-востоке страны. Местами, в основном на севере, пройдут дождевые облака, возможны кратковременные дожди, кое-где с грозами. Днем будет 22 градуса тепла у моря, в большинстве районов будет 23–26, в центральной и южной части до 27 градусов тепла.

В ночь на среду давление увеличится. Вероятность дождя невелика. Утром будет от 11 градусов в Жемайтии, до 13-15 градусов в большинстве районов и 16 градусов на востоке страны. У моря будет 17–19 градусов тепла.

В среду днем Литва останется в зоне высокого давления. По небу будут ходить небольшие облака. Вероятность осадков невелика. После обеда будет 24–29 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе и на северо-западе страны, прохладнее – у моря и на северо-востоке.

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