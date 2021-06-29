Символ позора в Каунасе привлек внимание правительства США: это больше не может продолжаться

Разоренное вандалами и до сих пор находящееся в плачевном состоянии еврейское кладбище в каунасском районе Жалякальнис до сих пор считается символом позора в городе. Каунасский муниципалитет уже в течение нескольких десятков лет не способен привести в порядок это кладбище. Еврейская община надеется на финансовую помощь правительства США.

Старое еврейское кладбище занимает территорию в 8 га. Это настоящая головная боль руководства города - памятники на кладбище повалены, разбиты, могилы раскопаны (видимо, в поисках золота), выпады вандалов не прекращаются и в наши дни. Некоторые места кладбища больше напоминают свалку надгробий, чем кладбище.

Кладбище в 1998 году было включено в список культурных ценностей ЛР. На открытом в 1861 г. кладбище был похоронен основоположник литовской эстрады Даниил Дольский, художник Якоб Мессенблюм, председатель Еврейской народной партии Литвы, депутат Озер Финкельштейн, военный капеллан, раввин Исраэль Каплан, писатели, врачи, фармацевты, другие известные в Каунасе люди. Сейчас места захоронения многих из них неизвестны. На разрушенном кладбище покоится прах 14 еврейских воинов-добровольцев, которые служили в Литовской армии и погибли в боях за независимость.

В середине июня 2021 года кладбище посетили высокопоставленные чиновники США – специальный посол Госдепартамента по вопросам Холокоста Шерри Дэниэлс и председатель комитета по сохранению американского наследия за границей Пол Пакер. Их сопровождал посол США в Литве Роберт С. Гилкрист.

"Неужели должны приехать американцы, чтобы привести в порядок это кладбище. Неважно, какой национальности люди здесь покоятся - евреи, русские или литовцы", – сказала Delfi председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

Почему сами евреи не приводят кладбище в порядок, почему этим должен заниматься муниципалитет? Председатель каунасской еврейской общины Герцас Жакас высказал свою позицию в Facebook.

"Жалякальнисское еврейское кладбище не является собственностью еврейской общины, оно принадлежит муниципалитету, за ним, как и за другими кладбищами, присматривает компания "Kapinių priežiūra".

У каунасской общины немного мощностей (наверное, не возникает вопрос почему), но она не только не раз демонстрировала готовность работать, но и организовывала субботники, прибирала территорию кладбища. Родственников у похороненных там людей не осталось - большая их часть была убита во время Холокоста.

На встрече говорилось о том, что поваленные и разбитые памятники (ведь не евреи же их уничтожали) планируют восстановить на деньги американских еврейских организаций", – писал Жакас.

Он сказал, что хочет, чтобы граждан Литвы не делили на своих и чужих, наших и не наших, на литовцев и представителей другой национальности.

Кладбище начали разорять еще в советское время, с 1952 года - вандалы после закрытия кладбища крали мраморные надгробья. 27 апреля 1954 г. была организована акция по вывозу надгробий, свернули около 500 памятников. С них сняли надписи и использовали камни для памятников на других могилах. В том же году на кладбище стали копать песок, его вывозили вместе с человеческими костями.

Вандалы продолжали уничтожать памятники и в годы независимой Литвы. На кладбище устраивали оргии и пьяные дебоши.

Ситуация изменилась благодаря ныне покойному предпринимателю гражданину США и Великобритании Вильяму Джорджу Стерну.

"Моя цель – привести территорию в порядок так, чтобы уважительно относились к памяти покойных. Хочу, чтобы территория была расчищена, чтобы был восстановлен забор, установлены видеокамеры", – сказал в свое время Стерн.

На деньги Стерна с кладбища вывезли мусор, вырубили кусты. Когда за дело взялся Стерн, после многократных призывов муниципалитет стал скашивать траву на кладбище. По инициативе живущих за границей евреев на кладбище установили видеокамеры, поэтому оргии и пьяные вечеринки здесь прекратились.

Даже с деньгами из США процесс восстановления кладбища будет нелегким: многие памятники разбиты и разбросаны по всей территории, трудно выяснить, где они первоначально стояли, заметил глава религиозной общины Мойша Байрак. Нужны специалисты, которые смогут прочесть надписи на камнях (большая часть надписей сделана на идиш), чтобы идентифицировать памятники. Еще одна проблема – нехватка архивных материалов. Во время немецкой оккупации была уничтожена почти вся документация, хранившаяся в синагогах и еврейских общинах.

Представитель каунасского муниципалитета Мантас Юргутис сказал, что на встрече с американской делегацией договорились, что город позаботится о дорожках на кладбище, об освещении, растениях, заборе и скашивании травы.

"Мы встречаемся уже 30 лет, говорим, смотрим и снова разъезжаемся. Я с уважением отношусь к мэру Каунаса, но надо сказать, что когда в порядок приводят тротуары и дороги, он получает "бонус" от своих избирателей. А приведение в порядок еврейского кладбища – непопулярное действие, ведь евреев в городе осталось мало. Дожили до того, что об этом наследии должны заботиться американцы.

Мы договорились, что муниципалитет уберет опасные деревья, приведет в порядок забор. За работами будут следить раввины, работы будет финансировать американская комиссия по охране еврейского наследия за границей, попробуем привести кладбище в порядок", – сказала Куклянски.

Юргутис уточнил, что достигнуто предварительное соглашение на словах о том, какие работы выполнит муниципалитет, а какие – еврейская община.

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