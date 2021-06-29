Глава МИД Литвы о решении Минска: нелегитимные руководители подобные решения не принимают

Литовские политики в понедельник заявили, что не признают решение белорусских властей о реализации процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, поскольку его приняла нелегитимная власть.

"Нелегитимные руководители такие решения не принимают. Мы ждем, чтобы жители Беларуси воспользовались достоинствами Восточного партнерства, только, видимо, это случится после выборов", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы призовем не признавать изменения и пересмотр разных международных обязательств и суверенности, которые инициирует нелегитимная власть", – прибавил он.

По словам Ландсбергиса, решение о приостановке участия в инициативе Восточного партнерства в первую очередь ударит по жителям Беларуси, а режим продолжает изолироваться.

"Предложение ЕС в связи с реформами и помощи демократии в Беларуси остается в силе", – сказал глава литовской дипломатии.

Глава парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис также назвал этот шаг Минска "еще одним пропагандистским нелегитимным решением нелегитимного диктатора".

Лукашенко демонстративно пытается отклонить все возможности, видимо, пытаясь демонстрировать лишь направление в сторону союза с Россией, что означает полную утрату суверенитета, это незаконно, белорусы не наделяли его такими полномочиями", – сказал депутат.

"(Белорусский) народ хочет альтернатив, которые есть у соседей. У Беларуси есть все возможности, чтобы идти этим путем, мешает лишь диктатура. Как только состоятся выборы, белорусы воспользуются всеми этими возможностями, я в этом убежден", – сказал Павилёнис.

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. "Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Беларуси.

В МИД Беларуси 28 июня вызвали главу Представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси".

В ходе встречи представителю ЕС была доведена информация "о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам".

В сообщении также говорится, что "в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

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