Готовят новую тактику: мобильная команда все лето будет прививать в Паланге всех желающих

Мобильная команда Национального центра крови (НЦК) на этой неделе будет прививать желающих в Алитусе, Мажейкяй, Тракай и Паланге. Все желающие без предварительной регистрации смогут привиться вакциной Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV). При вакцинации этой вакциной достаточно одной дозы.

Согласно сообщению, уже обновлен и график дальнейших выездов команд НЦК, в который вошли больше 10 муниципалитетов. С начала акции НЦК привил больше 5000 жителей.

Желающих привиться без предварительной регистрации просят учитывать погодные условия и высокий интерес со стороны населения, поэтому приносить с собой воду и пользоваться защитными средствами от солнца.

Привиться могут все желающие старше 18 лет. Особое внимание на эту акцию просят обратить пожилых людей. Их будут прививать вне очереди. Важно приносить с собой паспорт или карту идентификации личности.

"Со 2 июля наша мобильная команда будет до конца лета дежурить в Паланге у пирса. Прививать в рабочие дни будут как местных жителей, так и отдыхающих", - сказал глава НЦК Даумантас Гутаускас.

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