Истребители НАТО на прошлой неделе один раз сопроводили российские самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на минувшей неделе один раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты.

По данным Министерства обороны, в минувшую пятницу истребители идентифицировали российский транспортный самолет Ан-26, который летел над Балтикой с основной части России в Калининградскую область.

Самолет летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами.

Также был идентифицирован бомбардировщик Ил-22, летевший в том же направлении. Он поддерживал связь и у него был план полета.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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