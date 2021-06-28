Глава Минздрава решил уволить директора Шяуляйской республиканской больницы

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис принял решение уволить главу Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюса Мажейку. Напомним, что из-за моббинга с собой покончила врач анестезиолог-реаниматолог этой больницы.

"Сегодня я принял решение освободить от должности директора Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюса Мажейку, процедура будет завершена до 9 июля. Как уже сообщалось, в мае была создана комиссия, которая расследовала деятельность Мажейки. Несколько дней назад комиссия представила мне свои выводы. Комиссия, оценив все материалы, установила допущенные Мажейкой нарушения, предложила расторгнуть с ним договор. Действия вышеупомянутого руководителя нанесли вред репутации больницы и вызвали недоверие к ней как работников, так и пациентов. Поэтому, как я упоминал, сегодня инициирована процедура увольнения", – сказал Дулькис.

Правда, министр уточни, что это не означает, что договор расторгнут с сегодняшнего дня. "Такой закон. Это значит, что сначала Мажейку ознакомят с результатами расследования и решением, до 5 июля он может представить свои объяснения. Сегодня мы не говорим об увольнении как о факте. такова процедура", – пояснил Дулькис.

Он перечислил нарушения, допущенные директором: должным образом не контролировал внутренние процессы, не обеспечил работникам недискриминирующие условия труда, не пресек формирование небезопасного психосоциального климата, не улучшал его и относился к нему терпимо.

"Очень важно еще одно обстоятельство, которое я хочу подчеркнуть: мы получили информацию прокуроров Генпрокуратуры, согласно которой, Служба спецрасследований расследует коррупционные действия, связанные с госзакупками в сфере здравоохранения. В соответствии с этой информацией в этом расследовании фигурирует и директор Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка. Именно должность занимаемая Мажейкой важна для системы здравоохранения. Поэтому я и начал процедуру увольнения", – сказал Дулькис.

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