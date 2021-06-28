Предлагается предоставить Ландсбергису статус главы государства

Депутаты сейма Литвы предлагают присвоить статус главы государства бывшему председателю Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутасу Ландсбергису.

Проект документа, узаконивающего правовой статус председателя Верховного совета Литвы зарегистрировали председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микулене, староста фракции Партии свободы в сейме, Ева Пакарлите, член сейма Пауле Кузмицкене.

В проекте предлагается закрепить, что "Председатель Верховного Совета Литовской Республики, восстановившей независимость с 11 марта 1990 года, является главой государства".

В законе было бы предусмотрено, что председатель Верховного совета согласно Временному основному закону от 11 марта 1990 года был высшим должностным лицом Литвы и "с 11 марта 1990 года до 25 ноября 1992 года имел и выполнял конституционные полномочия главы государства".

Инициаторы утверждают, что подготовили проект с учетом "политических, исторических и правовых обстоятельств, проведенной работы, которая определила исключительный конституционный, политический и правовой статус председателя Верховного совета при выполнении им работы, порученной народными представителями".

В пояснительном письме отмечается, что глава Верховного совета имел полномочия представлять Литву в международных отношениях, подписывать законы, вести переговоры и подписывать международные договора, принимать верительные и отзывные грамоты зарубежных посолов, а также прочее.

"Таким образом, председателю Верховного Совета, как высшему должностному лицу Литвы, во Временном Основном законе были причислены полномочия, а также проводимая им работа доказывает, что он выполнял полномочия и работу, которую должны выполнять и выполняют руководители государств", – констатируется в пояснительном письме.

В нем среди инициаторов проекта дополнительно называются и премьер Игрида Шимоните, староста фракции Либерального движения Эугениюс Гянтвилас.

В сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус государственного руководителя В. Ландсбергису, однако инициатива бывшего тогда председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.

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