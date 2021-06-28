Глава Минздрава: ношение масок остается обязательным

С завершением карантина маски останутся обязательными в местах, где осуществляется контактное обслуживание людей, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Отныне маски обязательны там, где есть контакт между получающим услуги и предоставляющим их, однако правительство, рассматривая постановление, также внесло в него и положение о том, что маски все же рекомендуется использовать в закрытых помещениях там, где осуществляется и внутренняя жизнь учреждений, не только там, где предоставляются услуги", – заявил министр журналистам в понедельник.

Маски остаются обязательными в общественном транспорте, в местах торговли, в учреждениях госсектора.

Он подчеркнул, что более точные требования будут установлены решениями главы Оперативного центра в ближайшее время.

"Основное послание – ничего сегодня не путайте, большинство мер – практически все переносятся из карантинного статуса в статус экстремальной ситуации, за исключением упомянутого мною аспекта ношения масок", – сказал министр.

А. Дулькис подчеркнул, что положения паспорта возможностей не меняются, он и далее будет нужен для получения самих услуг: как на мероприятиях, так и в учреждениях питания.

Министр отметил, что в будущем возможен пересмотр требований или их уточнение.

Карантин в Литве был введен 7 ноября, он будет действовать до полуночи 30 июня. С июля в стране останется в силе экстремальная ситуация.

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