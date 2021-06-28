Премьер-министр: с завершением карантина будут обсуждаться сроки его возможного введения

В связи с тем, что в понедельник правительство Литвы решило отменить введенный в ноябре прошлого года карантин в связи с COVID-19, будет решаться вопрос о сроках его возможного введения, сказала премьер Ингрида Шимоните.

"Нам нужно согласовать и объявить определённый шепот, как говорят банкиры, а также сообщить широкой общественности, совпадение каких обстоятельств может быть основанием для возвращения правительства к постановлению, которое вновь установит карантинный режим", – заявила премьер на заседании.

И. Шимоните подчеркнула, что, несмотря на всеобщее желание того, чтобы такое решение не пришлось принимать вновь, это нельзя исключать, поэтому об этом следует позаботиться.

"Мы отмечаем достаточно быстрый рост случаев даже в тех странах, где масштабы вакцинации значительно выше, чем в Литве, и если это вновь начнет создавать нагрузку на систему здравоохранения, то никакое правительство не сможет это игнорировать", – сказала она.

По ее словам, ситуация по сравнению с началом года изменилась: с одной стороны, ее поправляет вакцинация, с другой стороны, остается угроза новых штаммов. Среди важных факторов остается заполненность больничных коек и возможности принимать пациентов.

"Чтобы не было так, как было прошлой осенью, когда карантинные решения были приняты слишком поздно" – пояснила она.

Планируется, что правительство вернется к этому вопросу через две недели.

Карантин в Литве был введен 7 ноября, он будет действовать до полуночи 30 июня. С июля в стране останется в силе экстремальная ситуация.

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