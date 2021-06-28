Эпидемиолог: Вильнюс снова выбивается в антилидеры

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене заметила, что Вильнюс снова становится антилидером - в нем фиксируется больше всего случаев штамма дельта.

О том, что делать, чтобы пресечь распространение индийского штамма, Лингене писала у себя в Facebook.

С позволения врача мы делимся ее мыслями:

"Вильнюс – 10, оставшаяся часть Литвы – 2. Такое количество случаев индийского штамма установлено на сегодняшний день. Если учитывать, что проверяют около 15% положительных тестов, то ситуацию надо оценивать особенно осторожно, тем более, что опыт Великобритании показал, что этот штамм быстро становится доминирующим. Почему дельта? Потому что этот штамм распространяется на 60% легче чем альфа (британский штамм), и представляет наибольшую опасность для детей и молодежи. Это сигнал, что мы не должны махнуть рукой на него. Недаром ВОЗ отнесла этот штамм к числу вызывающих беспокойство.

Что делать? Как реагировать на эту информацию?

Мы выиграли бой, но не войну. Прошлой весной мы жили спокойно благодаря титаническим усилиям, приложенным весной. Сейчас нам конечно помогает вакцинация. И солнце.

Надо радоваться улучшению ситуации.

Но радоваться надо ответственно, обдуманно, с учетом риска.

Что делать? Во-первых, не забывать об осторожности. Летом хорошая погода расслабляет. Да, надо расслабиться, но нельзя терять голову – помнит о превенции. Средства защиты всегда должны быть под рукой.

А главное, что надо сделать СЕЙЧАС – как можно быстрее привиться всем, кто может это сделать по состоянию здоровья.

Почему? Потому что дельта опасна, но ее можно обуздать с помощью вакцины.

По данным Великобритании, привитые двумя дозами защищены от этого штамма на 80%, а от заболевания в тяжелой форме – на 92–96%. Кстати, в Великобритании тоже еще не привиты 70% населения. Нам, к сожалению, до этого показателя еще очень далеко, надо удвоить нынешние 35%. Однако мы должны пользоваться такой возможностью.

Не надо также забывать, что все скоротечно, лето незаметно пройдет.

А тогда важно, чтобы осень не застигла нас врасплох, ведь перед нами стоит нелегкая задача – возвращение детей в школу и на все время, а если и не на все, то сделать так, чтобы школы закрылись последними.

И снова возвращаемся к вакцинации – давайте прививать тех, кого можно – детей с 12 лет. СЕЙЧАС.

Все мы хотели бы путешествовать. Есть небольшой совет: путешествуйте с умом.

Не надо бросаться туда, где эпидемиологическая ситуация неблагоприятная.

Подумайте, может стоит отложить ненужные поездки в Великобританию или Россию. Может, можно перенести запланированный отпуск в Португалии и вместо этого поехать на Майорку? Вы мечтаете об Италии? отлично, но взгляните на список пораженных стран, который Минздрав обновляет каждую неделю, и тогда принимайте окончательное решение. Ведь ситуация может быстро измениться.

И личная просьба – после отпуска ведите себя ответственно:

✔ даже, если этого не требуют, поработайте из дома;

✔ до минимума ограничьте контакты;

✔ постарайтесь помнить, с кем вы общались после возвращения;

✔если почувствуете симптомы простуды или легкого гриппа - сдайте тест на коронавирус;

✔ если у вас коронавирус, контактируйте с эпидемиологами.

Будьте здоровы!"

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