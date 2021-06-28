В Литве начался клубничный сезон - сколько просят за ягоды в самих хозяйствах

В деревне Обяляй (Укмергской район) фермер Владас Гузялис рассказал, что серьезный сбор литовской клубники начался в начале этой недели, пишет ukzinios.

Первую клубнику, которая росла в теплице, собирают с 16 июня (в прошлом году это было 9 июня).

Гузялис сказал, что оптовая цена на клубнику в его хозяйстве такая же, какой была год назад – 2–2,5 евро за килограмм.

В торговых точках у дороги розничные торговцы ягоды продают по 5 евро за кг, на рынке - по 4 евро.

Те, кто хочет сэкономить, могут приехать в хозяйство Гузялиса и набрать ягод самостоятельно по 1,5 евро за кг.

При этом, никто не проверяет, сколько ягод люди съедают во время сбора ягод. V.

Гизялис в Укмерге – один из крупнейших фермеров, специализирующихся на выращивании клубники во всей Литве. Клубника у него в хозяйстве занимает 10 га. Он выращивает ягоды почти 30 лет.

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