Цены на отдых в Ниде: даже ночлег в 8-местной комнате с незнакомыми людьми обойдется недешево

Нида – самый дорогой и очень популярный литовский курорт. Несмотря на то, что на информационном портале Ниды сообщается, что на курорте можно арендовать двухместный номер в гостинице или доме отдыха за 50-100 евро в сутки, на деле карантин значительно изменил эти цены. Как обстоят дела в Ниде на самом деле?

На сайте Prie jūros сообщается, что ежегодно Ниду посещает около 700 000 туристов. В Неринге можно арендовать жилье в Ниде, Пярвалке, Прейле и Юодкранте. Отдых здесь отличается от палангского, как и люди, которые предпочитают косу – до прошлого года туда приезжало очень много немцев. Они отдыхали в Ниде и посещали дом известного писателя Томаса Манна.

Где поселиться? Есть несколько вариантов. Частный сектор: аренда домов и квартир, дома отдыха, гостиницы и, конечно, же кемпинг.

Нидский кемпинг очень просторный и пользуется популярностью у туристов. В плату входят все услуги - душ, туалет, питьевая вода, электричество, общая кухня, WiFi. В сезон за один автомобиль с двумя взрослыми плата составляет 17-21 евро. Если вы не будете спать в машины, а собираетесь разбить палатку, то цена составит 22-27 евро. Если вы приедете на кемпере, то плата на двоих составит 30-38 евро в сутки. За каждого из детей дополнительно придется заплатить по 3,5-5 евро, а за домашнего питомца 2 евро.

Еще несколько лет назад на курорте была возможность арендовать койку или комнату за двадцать евро на человека.

"Тогда я был студентом, мы с девушкой без проблем снимали жилье в частном секторе. В одной комнате мы, в другой - незнакомая пара. Самое смешное, что туалет был в другом здании. Зато залив рядом, проснулся и пошел гулять вдоль суден", – рассказал каунасец Витянис.

После пандемии такое жилье уже кажется роскошью. Самый дешевый вариант в Ниде – 40 евро в 8-местной комнате.

Лина из Каунаса рассказала Delfi, что, по сравнению с ценами прошлых лет, жилье значительно подорожало.

"Прямо скажу - мне не по карману. Если платишь столько, сколько зарабатываешь за день, хочется, чтобы отдых доставлял удовольствие. Например, до коронавируса мы с мужем и двумя детьми отдыхали в Друскининкай и Аникщай. В обоих городках есть развлечения, города курортные. В Друскининкай мы арендовали апартаменты с кухней – за сутки 39 евро. В Аникщай это была отдельная квартира с хорошим ремонтом, нам оставили кофе, чай, все, что нужно. Плата - 50 евро за сутки. Я понимаю, взморья – не Друскининкай, но мы не редко отдыхали и в Ниде. Там за ночь в двухместном номере с дополнительной кроватью для детей мы платили 30 евро. Конечно, кухни не было, туалеты общие - на весь этаж – в дешевых домах отдыха на иное не рассчитываешь. Но тут... 40 евро за койку в 8-местной комнате без удобств, с кучей незнакомых людей? Нет, такое не по карману", – сказала Лина.

Однако для тех, у кого есть деньги, в Ниде есть много предложений. Роскошный двухместный номер в гостевом доме – только что цена снижена со 160 до 130 евро в сутки. Одна комната в рыбацком домике у залива – 200 евро в сутки. А двухместные апартаменты с балконом в 400 м от центра - 600 евро.

Правда, стоит поспешить – обычно к выходным цены на такие номера увеличиваются.

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