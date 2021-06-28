Коронавирус в Литве: 15 новых случаев, никто не умер

За минувшие сутки в стране было выявлено 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных (ПЦР) и 1622 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 31,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 689 человек.

Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 404 человека, статистически больны сейчас 954 человек.

От коронавируса в Литве скончался 4381 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8900 смертей.

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