Смерть матери и сына в Смильтине: ход событий был трагичным

Трагедия семьи в Смильтине: во время купания утонула женщина с сыном, они успели вытолкнуть на берег 9-летнюю девочку, которая и прибежала за помощью к спасателям. Журналисты LNK сообщают, что эти люди купались в море, несмотря на красный флаг и призывы спасателей выйти из воды.

Сообщение о том, что в Смильтине тонет женщина с двумя детьми, поступило в субботу вечером. Купались 47-летняя женщина, а также ее 25-летний сын и 9-летняя дочь. Был вывешен красный флаг.

"В субботу купаться нельзя было, они пошли, попали в яму, не смогли вернуться на берег, начали тонуть", – рассказал LNK заместитель директора "Клайпедских пляжей" Александр Сиакки.

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Женщина с сыном сумели вытолкнуть из ямы 9-летнюю дочь.

"Девочка и прибежала за помощью к спасателям", – сказал Сиакки.

"Спасатели бросились в воду на поиски утопающих, не сразу их нашли, они уже были под водой. Тогда приехали пожарные-спасатели, начались поиски на море. Вылетел вертолет", – продолжил он.

Сначала нашли тело молодого человека, его пытались реанимировать, но тщетно. Тело женщина обнаружили только с помощью вертолета, его достали из воды через два часа.

"Женщина была мертва. Сейчас обстоятельства смерти выясняет полиция", – сказала представитель Клайпедской полиции Андрпмеда Грауслене.

По данным спасателей, семья отдыхала за пределами пляжа, контролируемого спасателями. Однако спасатели все равно предупредили их о том, что купаться запрещено.

"Спасатель подходил к этой семье, расположившейся за пределами пляжа, сказал, что купаться запрещено. Но они не обратили внимание на это и все равно пошли в воду", – сказал Сиакки.

Он заметил, что работы у спасателей было немало. В субботу был вывешен красный флаг, но все равно многие люди заходили в воду. Спасателям приходилось вытаскивать и попавших в ямы, еще до того, как они начали тонуть.

Сиакки сказал журналистам LNK, что приходилось призывать к порядку и родителей, которые, несмотря на красный флаг, разрешали купаться малолетним детям.

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