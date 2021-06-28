С понедельника меняются правила: какие перемены ждут

С понедельника, 28 июня, меняются правила. 13 европейских государств и 7 островов вычеркивают из списка пораженных стран. Приезжим из этих стран не требуется изоляция и отрицательный тест на COVID-19.

В списке пораженных стран не осталось Германии, Люксембурга, Хорватии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Исландии, Польши, Мальты, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии, а также островов Тасос, Крит, Корфу, Кефалиния, Родос, Санторини, Закинф, Майорка. Эти страны и острова попали в зеленую зону.

Нидерланды и Швеция из красной зоны и серой перешли в желтую. Испания (включая Тенерифе, Гран-Канарию, за исключением Майорки) из желтой попали в красную и серую.

Отрицательный тест на COVID-19 и 10-дневная изоляция требуется приезжим из стран красной и серой зоны, приезжие из желтой зоны должны иметь лишь отрицательный тест на коронавирус.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что, несмотря на то, что карантина в Литве с июля, скорее всего, не будет, определенные ограничения останутся.

"Может, самого слова не будет, но не стоит надеяться, что не будет ограничений", – сказала премьер журналистам.

По ее словам, главы разных стран обращают внимание на важность вакцинации.

"У нас есть единственная просьба – прививайтесь, прививайтесь и еще раз прививайтесь, иначе быстро появляющиеся мутации могут быстро стать доминирующими в Литве и свести на нет ту работу, которую мы вместе сделали, придерживаясь строгих правил и активно прививаясь в начале вакцинации", – подчеркнула Шимоните.

По ее словам, быстрая вакцинация важна для всех.

"Это, конечно же, важно и для правительства, не мне это нужно, не парламенту, не власти. Это нужно, чтобы мы могли вернуться к обычной жизни", – прибавил премьер.

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