Журналист рассказал о своих впечатлениях от капсульного отеля в Клайпеде

Небольшие капсульные отели появились в Японии, потом распространились в других странах Азии, США и некоторых странах Европы. Но далеко не всем известно, что такой отель есть и в Литве. Этот уникальный отель был открыт в Клайпеде два года назад, его испытал журналист Delfi Ориюс Гасановас.

Родина капсульных отелей - Осака. Затем такие отели стали появляться в других городах, где много приезжих и высокие цены на гостиницы.

В Литве место для ночлега за приемлемую цену найти пока можно, но литовские предприниматели не отстают от мировых тенденций и предлагают разные варианты ночлега.

Light House Coliving – так называется первый в Литве и пока единственный капсульный отель. Он находится на окраине Клайпеды, на ул. Лепу, в промышленной зоне. Отель открылся в 2019 году, поэтому его открытое совпало с волной пандемии. Пока об этом отеле знают немногие.

Правда, в этом отеле есть и обычные номера экономического класса, но ведь капсула куда интереснее и экзотичнее.

И в Японии многие туристы специально заказывают капсулы, чтобы потом поделиться своими впечатлениями, получить новый опыт.

Возможно, и в Клайпеду в капсульный отель многие приезжают именно за новым опытом, селфи и т.д.

В Клайпеде капсулу можно заказать на неограниченное время - от ночи до недели или даже месяца. Поскольку в Клайпеде оборудовано всего шесть капсул, желающим провести ночь в таком отеле лучше позаботиться о бронировании места заранее.

Первые в Литве капсулы оборудованы в большом деревянном "шкафу", с отдельными "полками". Три капсулы на первом этаже и три на втором. Около капсулы можно оставить верхнюю одежду, обувь и большой чемодан.

С двух сторон опускаются закрывающиеся жалюзи. Внутри места немного. Там есть только постель, полотенце и полка для небольших вещей, две розетки и включатель.

В капсулу лучше забираться, оставив верхнюю одежду снаружи, ноги должны быть чистыми, поскольку никакой прихожей там нет - ты сразу оказываешься в постели. Поэтому лучше сначала сходить в душ - он находится напротив капсул. Там есть и унитаз, и душевая, и умывальник, и фен. В стоимость услуги входит туалетная бумага и гель для душа.

Кроме того, постояльцы могут пользоваться комнатой отдыха с кухней.

Во всей гостинице Light House Coliving действует быстрый WiFi.

Журналист отметил, что в Японии постояльцам капсульных отелей выдают фирменные пижамы (их надо вернуть) и набор гигиенических принадлежностей, куда входит одноразовая зубная щетка, расческа, шампунь и т.д., а мужчины и женщины живут в разных блоках. В Клайпеде нет разделения по половому признаку.

Сами ощущения ничем не отличаются - и в Японии и в Клайпеде капсула - это небольшое пространство для сна, не для страдающих клаустрофобией, но это удобное место ночлега.

И проблемы те же - закрываешь дверь, и внутри бывает немного воздуха, нет кондиционера или еще чего-то, поэтому, чтобы проверить помещение надо открыть жалюзи. Но если они открыты, доносятся посторонние звуки, поэтому лучше взять с собой беруши.

Постояльцев не ограничивают во времени прибытия - можно приехать и утром, и днем, и вечером. Одна капсула рассчитана на одного человека.

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