Приезжая в Палангу, отдыхающие с удовольствием плескались в море, дети играли в песке, а взрослые бросали мяч.
И только в субботу сильный северо-западный ветер, подхвативший море, сделал его еще более бурным и коварным. Каждые несколько минут спасатели предупреждали отдыхающих, что купаться опасно. Но кто-нибудь их слушал?
Синоптики прогнозируют аналогичную солнечную и теплую погоду на протяжении всей следующей недели.
В понедельник погоду в нашей стране будет определять небольшой вихрь низкого давления. Утром будет ясно, позже в небе появятся изолированные дождевые облака. В середине дня и во второй его половине в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а во многих районах будет до позднего вечера будет идти ливень. Местами сформируются более мощные дождевые облака, будут молнии и гром, во время грозы ветер местами усилится до опасных 15-17 м / с. Температура поднимется до 22-26 градусов тепла, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер.
Во вторник вечером облака рассеются. Легкий ветерок будет дуть с запада и северо-запада. Утром погода будет прохладной - до 11-16 градусов, только взморье тепло сохранится - 17-19 градусов.
Во вторник вихрь низкого давления сузится, поле более высокого давления усилится. В течение дня облачный покров будет нестабильным, местами более вероятно в восточной части страны, будут отдельные дождевые облака, из которых будет идти кратковременный дождь, возможны грозы. Умеренный ветер в основном будет дуть с запада и северо-запада. Температура днем поднимется до 22-27 градусов.
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