Женщина хотела навестить маму в другой стране: поездка в Латвию стала неожиданным вызовом

7 ноября в Литве был объявлен второй карантин, который доставил неудобства многим жителям страны. Но что, если мама живет в другой стране, и вы не видели ее с сентября? В такой ситуации оказалась жительница Зарасай, которая не захотела называть свое имя. У нее возникло несколько вопросов о возобновлении процедуры поездок в Латвию без уважительной причины.

Женщина рассказала Delfi, что заболела в начале декабря и выздоровела через десять дней. Болезнь не была тяжелой, она просто обоняние и вкус.

"Потом я продолжил работать, а через два месяца сделала тест на антитела. Их было много, но не так много, как сейчас. Затем еще два месяца спустя я сделала еще один тест на антитела, и их было больше.

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3 июня я сделала еще один тест, потому что надеялась, что Латвия откроет границы. Думала, сделаю и выяснится, что вакцинация уже нужна. Однако их меньше не стало. Итак, я узнал об этом 16 июня. Латвия открывает свои границы для тех, кто хочет путешествовать без уважительной причины, но имеет зеленый паспорт", - сказала она.

По словам жительницы Зарасай, во время проверки она заметила, что срок действия сертификата COVID-19 истекает 6 июня, так как с момента проверки в декабре прошло 180 дней. Затем он задавалась вопросом, что делать дальше.

"Я обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), и мне сказали, что я не могу ехать. Мне нужно сделать ПЦР-тест, 10 дней находиться в карантине, а вернувшись - делать это снова. Однако я хочу навестить маму хотя бы на день, а сейчас сделать это не получится из-за самоизоляции. Меня с работы точно не отпустят на такой долгий срок", - пожаловалась женщина.

По ее словам, затем она узнала, что тем, кто был вакцинирован зимой, например, не требовалось этого делать, поскольку у них была дата вакцинации, а срока действия сертификата COVID-19 нет.

"Значит он действует сколько хочешь. Я пошла к семейному врачу, объяснила ситуацию, и она посоветовала мне немного подождать до вакцинации. По словам врача, если у меня все еще высокий уровень антител, это не обязательно делать. Правда, я могу рискнуть, но нет гарантий, что со мной ничего не случится.

У меня вопрос: в чем преимущество тех антител, которые образуются после вакцинации, перед теми, которые мы получаем после болезни? Насколько я знаю, у некоторых их нет после вакцинации, хотя прошло полгода. Паспорт возможностей действителен 210 дней, и мне он практически не нужен.

Заграничные поездки мне тоже не нужны, просто хочу навестить маму, которую не видела с сентября прошлого года. Я сейчас в тупике, потому что не знаю, что делать. Я не против вакцинации, и если бы я увидела тенденцию к снижению количества антител, я бы это сделала, но теперь я не знаю. Я понимаю, что я не одна такая", - заверила она.

По словам женщины, ее мать живет в Даугавпилсе, и их разделяет всего 25 км.

Объяснили текущую процедуру

Министерство здравоохранения (Минздрав) хотело бы указать, что Европейский цифровой сертификат COVID - это форма предоставления фактической информации о человеке, который переболел, прошел вакцинацию или прошел тестирование на COVID-19, которая сама по себе автоматически не позволяет въезжать, но разрешает властям или официальным лицам иностранного государства проверить, соответствует ли прибывающее лицо требованиям для путешественников, установленным этой страной.

"Следует подчеркнуть, что требования к путешественникам определяются каждой отдельной страной. Информацию о применимых требованиях к путешественникам в стране назначения можно найти на веб-сайте посольства или представительства этой страны.

Литва, как и многие европейские страны, придерживается подтвержденного исследованиями мнения о том, что иммунитет остается активным в течение как минимум полугода после заболевания COVID-19. Именно на это время рекомендуется отложить вакцинацию, если человек переболел COVID-19, и это период, в течение которого действует цифровой сертификат COVID ЕС (после того, как человек переболел)".

По данным министерства, через 180 дней после постановки диагноза COVID-19 резидент может продлить электронный сертификат COVID ЕС двумя способами:

"Вакцинация против COVID-19 (сертификат действует бессрочно); провести тест на COVID-19 и получить отрицательный результат (сертификат действителен 72 часа, если проводился тест ПЦР, и 48 часов, если проводился тест на антигены). Результаты тестов на антитела не признаются цифровым сертификатом ЕС, потому что они не подходят для индивидуальной диагностики заболевания COVID-19.

Положительный результат такого теста указывает на то, что человек контактировал с инфекцией, но не может сказать, когда это произошло и как долго организм будет защищен. Остается риск того, что антитела нельзя будет обнаружить вскоре после положительного серологического теста"..

Минздрав указал, что на уровне ЕС было решено, что недостаточно научных доказательств для включения тестирования на антитела в цифровой сертификат COVID ЕС и что те, у кого есть положительный серологический тест, не смогут использовать сертификат в ближайшем будущем.

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