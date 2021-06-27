Литва может потерять 20% грузов в виде белорусских удобрений

В связи с санкциями Евросоюза в отношении Беларуси литовская государственная железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai может потерять около 20% (2,5 млн тонн) грузооборота, или до 14 млн евро доходов, кроме того сборы за пользование ж/д инфраструктурой сократятся приблизительно на 10 млн евро, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.

Воздействие санкций ЕС на Клайпедский порт также составит сокращение в виде 20% оборота удобрений (2,5 млн. тонн), дирекция порта лишится до 3 млн евро доходов, а портовые компании лишатся до 11 млн евро доходов.

"Санкции ЕС пока применяются не на все белорусские калийные удобрения, а только на ввозимые по определенным кодам", – утверждает министерство.

В четверг ЕС официально ввел санкции в отношении важных для Беларуси секторов экономики. Пакет предусматривает меры, которые ограничивают возможности Беларуси экспортировать калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия.

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