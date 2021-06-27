Коронавирус в Литве: 17 новых случаев, скончался один человек

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки в стране было выявлено 17 новых случаев коронавируса, скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 3137 молекулярных (ПЦР) и 3043 антигенных теста на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 33,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%. В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 674 человека.

От коронавируса в Литве скончались 4380 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8898 смертей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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