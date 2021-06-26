Трагедия в Смильтине: утонула женщина с сыном

26 июня, в 17.02 ч. по номеру 112 сообщили о том, что в море тонет женщина с двумя детьми.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в Смильтине на пляже проходила масштабная спасательная операция.

Спасатели информировали о том, что тонула женщина с двумя детьми.

По предварительным данным, девочку вытолкнули из воды, возможно это сделала мать со старшим братом, но сами они оказались под водой и утонули.

Пожарные-спасатели и водолазы в 18.26 ч. нашли тело молодого человека, его пытались реанимировать, но тщетно.

Для поиска женщины поднимали вертолет. Тело утопленницы нашли в 19.41 ч. Врачи уже ничем не могли ей помочь. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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