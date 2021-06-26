Вильнюсская полиция информировала, что на дороге A1, около Рикантай, столкнулись три легковых автомобиля.
Утверждают, что после столкновения, один из автомобилей перевернулся.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась мужчине и женщине, одного из пострадавших скорая увезла в полицию.
Люди утверждают, что движение на этом участке осложнено. На месте происшествия работает полиция и врачи.
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