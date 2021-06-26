Годовщина смерти президента Бразаускаса: на официальной церемонии не было ни дочерей, ни вдовы

На Антакальнисском кладбище вспомнили о годовщине смерти президента Литвы Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса. Почтить память политика пришли представители обеих социал-демократических партий. На церемонии не было ни дочерей, ни вдовы покойного.

Лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что родственников на мероприятие пригласили, но они сознательно не хотят участвовать в политических мероприятиях.

"Это бремя участия отца в политике очень тяжелое, не всем оно необходимо, не всем приятно. Тем более, что были разногласия по поводу бюста и его качества. Таких трений немало. Мы поддерживаем связь с родственниками, созваниваемся, общаемся, но от политических мероприятий они отмежевываются", – сказал Палуцкас, заметив, что родственники посетят могилу отдельно.

"С Кристиной Бразаускене мы тоже общаемся. Почему она не пришла, не могу сказать. Наверное, по той же причине: политическая борьба безжалостна (...)", – продолжил он.

Спустя 10 лет после смерти президента все еще остается открытым вопрос увековечивания его памяти. Палуцкас предлагает назвать именем Бразаускаса один из вильнюсских мостов, поскольку Бразаускас был инженером.

Немало дискуссий происходит и по вопросу памятника. "Я очень надеюсь, что услышат пожелание близких, и договорятся с автором, – этот бюст уберут в другое место и заменят таким, который отразит настоящие настроения Бразаускаса, его черты характера. Ведь на самом деле здесь он изображен очень мрачным. Он не был ни таким мрачным, ни таким злым, каким его здесь изобразили", – сказал Палуцкас.

Соцдем Бронюс Брадаускас возмущался в связи с тем, что на заседании в парламенте никак не вспомнили о 10-й годовщине смерти Бразаускаса.

"На заседаниях мы всегда вспоминаем об известных политиках и датах их смерти . Насколько я знаю, договаривались об этом. К сожалению, заседание началось с молчания, обсуждения повестки, ее принятия и обсуждения вопросов. Я спешил сюда, попросил оставшихся напомнить. Как так можно? Когда я уехал, получил сообщение, что все же почтили память, но после дополнительных призывов и побуждений. Я видел, как Гедиминас Киркилас несколько раз подходил к спикеру, некрасиво", – возмущался Брадаускас.

Он считает, что нынешние политики хотят стереть память о Бразаускасе.

"Почему? Потому что он был коммунистом? Больше половины Литвы раньше были коммунистами, но настоящими были те, кого осудили. А остальные были вынуждены ими стать. Я не думаю, что в то время кто-то другой мог пройти такой путь", – сказал Брадаускас.

Бразаускас ушел из жизни после тяжелой болезни в возрасте 78 лет 26 июня 2010 года.

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