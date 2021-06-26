С 1 июля в Литве ожидаются важные перемены: они порадуют многих

Соцмин Литвы с 1 июля 2021 года подготовил целый ряд изменений. Они актуальны и для пенсионеров, и для родителей, и для инвалидов. Кроме того, обсуждают несколько способов снижения уровня нищеты, но их еще должен одобрить парламент.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала: "Мы видим, что показатель безработицы снижается с января. Сейчас он составляет 6,5%. Это значит, что мы приближаемся к допандемическому уровню. Количество работающих людей превышает показатель за март 2020 г., поэтому мы считаем, что ситуация стабилизировалась".

Что изменится с 1 июля?

В первую очередь Навицкене представила данные о том, как изменится выплата по больничному работникам некоторых секторов.

"С 1 июля пособие в размере 100% от зарплаты "на руки" в случае заболевания COVID-19 получат работники сектора здравоохранения, образования, поддержания общественного порядка, если контакт с больными был неизбежен. Это право коснется 14 400 человек".

Кроме того, жители Литвы могут получать пособие по болезни, не только в случае болезни или изоляции, но и если требуется присмотр за здоровым членом семьи.

С 1 июля меняется порядок начисления выплат женщинам, которые забеременели или родили детей во время карантина. Порядок начисления пособий будет благоприятен для этих "карантинных" мам.

С 1 июля вступает в силу закон о выплатах одиноким людям. Их смогут получать одинокие получатели пенсионных пособий и надбавок. Им надо обращаться в "Содру". Размер пенсии одинокого человека составляет 32 евро.

С 2022 года планируют пересмотреть механизм индексации пенсий, поскольку пенсия одинокого человека лишь отчасти решает проблему нищеты одиноких людей.

С 1 июля меняются принципы констатации того, что человек нуждается в специальном уходе. Остаются два уровня потребности в спецуходе – средний и большой.

"С 1 июля больше пенсионеров может пользоваться этими льготами. Важно, что прежний невысокий уровень потребности станет средним, будет выдано новое удостоверение. Мы считаем, что это облегчит администрацию выплат и расширит круг получателей помощи".

Еще одно новшество касается назначения ассистентов инвалидам. Оно также вступает в силу с 1 июля.

"Такую помощь можно будет получать независимо от возраста, а также характера и тяжести степени инвалидности. Личный ассистент сможет оказывать помощь на дому или в публичных местах, сможет помочь сходить за покупками, поехать в какое-то место и т.д. Цель этой услуги - сделать человека более самостоятельным", – обещала Навицкене.

Она обещала расширить услугу отдыха для семей, в которой есть нуждающиеся в уходе инвалиды.

С 1 июля увеличатся зарплаты социальных работников, получающих минимальные доходы (коэффициент увеличат до 30%). Кроме того, будут доплачивать за квалификационную категорию.

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