В Польше вернувшихся покупателей из Литвы угощают кофе и конфетами

Конфеты, кофе и распростертые объятья – так каунасца Арвидаса встретили торговцы в Польше. По словам мужчины, цены там, как и было - на 30% ниже. Литовцев пока приезжает немного, но поляки им несказанно рады.

Арвидас сказал, что ездил за покупками в Польшу и до пандемии. Он покупал там все - от продуктов до бытовой техники и товаров для сада-огорода. Обычно он ездил в Сувалки и Августов.

До этого он ездил минувшим летом, в июне, когда количество больных было небольшим, карантин ослабили.

Спустя год он снова решился на поездку, взяв "зеленый сертификат".

"На границе никаких проверок, спокойно доехали. В Польше как всегда чинят дороги, поэтому условия все лучше. Как обычно, обменяли деньги в обменнике, курс хороший – 1 евро – 4,5 злотых", – рассказал мужчина.

Арвидас с семьей всегда заезжает и на продовольственные базы и в торговые центры. Так он поступил и на этот раз.

"Мы ездили в субботу, но литовцев почти не было. Раньше в Сувалках у Kaufland полные стоянки были, на этот раз было много свободных мест", – сказал он.

Арвидас считает, что пандемия изменила мышление людей: "Мы стали более оседлыми".

По его наблюдению, цены в магазинах немного изменились. Они выросли и в Польше, и в Литве, но разница осталась прежней.

"В Польше на 20-30% дешевле. Конечно, все зависит от товара. Скажем, пиво или вино на 40% дешевле, мы покупаем и спирт для лечебных настоек, его в Литве нет. Там дешевле цветы, свежая клубника. Килограмм клубники стоит 1,5 евро", – сказал Арвидас.

Он рассказал, что по правилам, и в Польше в магазинах надо быть в масках, но это правило соблюдает лишь треть покупателей.

"Мы в информации спросили, нужны ли маски, и почему люди их не надевают, нам ответили: "Мы не делаем из этого трагедии и строго к этому не подходим". Тоже самое и в кафе, никто не спросил у нас, почему мы без масок. Здесь отношение более свободное", – заметил собеседник.

Он рассказал, что на базах их встретили очень тепло.

"С одним торговцем мы знакомы, когда он меня увидел, стал обнимать, угощать кофе, сладостями. Они очень рады, что в Польшу возвращаются литовцы. Нас встретили с распростертыми объятиями", – сказал он.

Арвидас всегда считает, сколько он сэкономил, съездив за покупками в Польшу.

"Я считаю так, если за поездку я не сэкономил 100 евро, то поездка была невыгодной", – сказал он.

"Мы съездили на "разведку". Следующая поездка будет в сентябре, если все будет хорошо", – заметил Арвидас.

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