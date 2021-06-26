В Клайпеде рядом с горевшим домом пожарные обнаружили окровавленного мужчину

25 июня поздно вечером, в 22.51 ч., в Клайпеде сообщили о пожаре на проспекте Тайкос. Горел подъезд в доме.

На месте происшествия пожарные обнаружили окровавленного мужчину без сознания и передали его в руки врачей. По словам пожарных, на теле мужчины были следы ожогов. Мужчина от полученных травм скончался.

В подъезде горел матрас, пожарные быстро потушили его.

Полиция информировала, что обнаруженный у подъезда мужчина выпрыгнул из окна, когда загорелся матрас. На месте происшествия нашли сгоревший матрас и окурки.

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, личность которого пока не установлена.

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