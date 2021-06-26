В паневежском женском монастыре произошел пожар

ru.DELFI.lt

Единый центр помощи информировал о пожаре в Паневежисе. По предварительным данным, загорелась комната в женском монастыре.

Сообщение поступило 26 июня, в 7.30 ч. Пожар начался в монастыре, находящемся на тропе Апвайздос. На место происшествия выехали 4 автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль. На место происшествия приехали врачи скорой помощи и полиция. Сообщается, что горела комната на втором этаже, выгорело около 10 кв. м комнаты. По предварительным данным, пострадала женщина. У нее обгорело лицо, сгорели волосы. Пострадавшую увезли в больницу. Пожарные не дали огню распространиться. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!