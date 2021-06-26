Сообщение поступило 26 июня, в 7.30 ч.
Пожар начался в монастыре, находящемся на тропе Апвайздос.
На место происшествия выехали 4 автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль.
На место происшествия приехали врачи скорой помощи и полиция.
Сообщается, что горела комната на втором этаже, выгорело около 10 кв. м комнаты.
По предварительным данным, пострадала женщина. У нее обгорело лицо, сгорели волосы. Пострадавшую увезли в больницу.
Пожарные не дали огню распространиться.
Начато расследование.
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