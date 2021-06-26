Список вступает в силу с 28 июня. В нем не осталось Германии, Люксембурга, Хорватии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Исландии, Польши, Мальты, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии, а также островов Тасос, Крит, Корфу, Кефалиния, Родос, Санторини, Закинф, Майорка. Эти страны и острова попали в зеленую зону.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы: возможно, с июля карантина не будет, но ограничения останутся  (40)
Предприниматели литовского взморья изо всех сил пытаются привлечь работников  (10)

Нидерланды и Швеция из красной зоны и серой перешли в желтую. Испания (включая Тенерифе, Гран-Канарию, за исключением Майорки) из желтой попали в красную и серую.

Отрицательный тест на COVID-19 и 10-дневная изоляция требуется приезжим из стран красной и серой зоны, приезжие из желтой зоны должны иметь лишь отрицательный тест на коронавирус.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!