Актуально для планирующих визит к врачу: кое-где ситуация трагическая

Пандемия подходит к концу, однако, похоже, что поликлиники по-прежнему работают в режиме карантина. Попасть к врачу, если с тобой что-то не в порядке – очень сложно. Даже визита к семейному врачу приходится ждать месяц, очередь к специалистам растягивается на несколько месяцев. Ответ один – свободных мест нет. Эту проблему обсуждали в передаче "Открытая беседа" на Žinių radijas.

Председатель совета представителей Литовских организаций пациентов Вида Аугустинене в передаче сказала, что ждет визита к семейному врачу уже 3 недели.

"Прежде такого не было. Была неделя, потом две, а сейчас до 3 недель, в таком режиме работают два года", – сказала женщина.

Вице-министр здравоохранения Дангуоле Янкаускене сказала, что сейчас ситуация значительно ухудшилась.

"В целом жители Литвы обращаются к врачам 26 млн. раз в году. До пандемии постоянно проводили разные обследования, анализы, а сейчас ситуация кардинально изменилась", – сказала она.

"До пандемии жители говорили, что не так все плохо с визитами к врачам. Люди в среднем 9,5 раз в год обращаются к разным врачам. Только около 4% жителей сталкивались с проблемами, поскольку доступность услуг - комплексное понятие", – сказала Янкаускене.

"Люди долго не могли обратиться, боялись, не хотели обращаться. А сейчас всем требуется помощь. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, различными болезнями, в их случае ситуация еще хуже. Исследование показало, что сейчас 69% жителей говорят, что тяжело получить услуги врача", – продолжила она.

Председатель правления Союза медиков Ауристида Герлякене назвала проблемы, с которыми сталкиваются врачи.

"Пандемия обостряет все старые раны, которые были в системе здравоохранения. Я уже в январе говорила об особенности финансирования амбулаторных услуг, которые и вызывают появление очередей. За консультации специалистам платят очень мало, оплачивают только 1 и 4 консультацию. Появляется замкнутый круг – семейный врач должен давать направления к специалистам, а медучреждение заинтересовано в том, чтобы у специалистов было как можно больше консультаций. Так получают деньги", – сказала Герлякене, заметив, что время работы врачей используют нерационально, им приходится работать секретарями, писать всякие бумаги.

"Это могли бы делать медсестры. Но никак не разделят эти функции. Семейные врачи могли бы выполнять функции некоторых специалистов, а вместо этого пишут направления. Практически семейный врач обеспечивает работой специалистов вместо того, чтобы работать", – заметила врач.

Янкаускене сказала, что Минздраву известно обо всех проблемах, их решают. Она сказала, что перемены будут осуществляться.

"Из-за ковида в наших реформах происходит хаос. Все реформы запланированы, понемногу с ними начинаем знакомить общество", – сказала вице-министр.

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