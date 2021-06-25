Премьер-министр Литвы: возможно, с июля карантина не будет, но ограничения останутся

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что, несмотря на то, что карантина в Литве с июля, скорее всего, не будет, определенные ограничения останутся.

"Может, самого слова не будет, но не стоит надеяться, что не будет ограничений", – сказала премьер журналистам.

По ее словам, главы разных стран обращают внимание на важность вакцинации.

"У нас есть единственная просьба – прививайтесь, прививайтесь и еще раз прививайтесь, иначе быстро появляющиеся мутации могут быстро стать доминирующими в Литве и свести на нет ту работу, которую мы вместе сделали, придерживаясь строгих правил и активно прививаясь в начале вакцинации", – подчеркнула Шимоните.

По ее словам, быстрая вакцинация важна для всех.

"Это, конечно же, важно и для правительства, не мне это нужно, не парламенту, не власти. Это нужно, чтобы мы могли вернуться к обычной жизни", – прибавил премьер.

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