Министр: влияние введенных в отношении Беларуси санкций на Литву будет небольшим

Влияние утвержденных Евросоюзом санкций в отношении Беларуси на транспортный сектор Литвы, с точки зрения перевозки калийных удобрений и их погрузок в Клайпедском порту, сначала будет небольшим, заявил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

"Во-первых, вероятно, что в краткосрочный период влияние санкций на Литву будет небольшим. Санкции действуют только в отношении новых договоров, иначе говоря, те договоры, которые заключены, они, вероятно, могут реализоваться и далее", – сказал М. Скуодис журналистам в пятницу.

Министр отметил, что введенные санкции затронут лишь 20% удобрений, которые грузят в Литве. Санкции действуют только в отношении договоров, заключенных после 25 июня.

По его словам, например, часть договоров литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos gelezinkeliai c "Беларуськалием" о перевозки удобрений до Клайпедского порта, действует до 2023 года.

"Санкции охватывают лишь 20% переваливаемых в Литве удобрений. Иначе говоря, 80% остаются не затронутыми, невзирая на договоры, невзирая ни на что", – отметил М. Скуодис.

"Из этого я делаю вывод о том, что в краткосрочный период воздействие санкций не будет большим, но следует подчеркнуть – мы не знаем, к каким действиям могу прибегнуть соседи. Нефтепродукты - хороший пример, и без санкций нефтепродукты были направлены через российские порты. Невзирая на санкции, всякое может быть", – рассуждал он.

М. Скуодис подчеркнул, что очень трудно прогнозировать будущее белорусских грузов.

"Можно гипотетически задаться вопросом – возможно, часть грузов будет направлена через Россию, что было бы выгодно нашей соседке. А возможно, что погрузка этих кодов (товаров с кодами, которые не подлежат санкциям – BNS), которые разрешены, может и вырасти", – сказал министр.

В четверг ЕС официально ввел санкции в отношении важных для Беларуси секторов экономики. Пакет предусматривает меры, которые ограничивают возможности Беларуси экспортировать калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия.

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