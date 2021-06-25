Ландсбергис: Европа заинтересована в безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Европа заинтересована в безопасности и стабильности на Южном Кавказе, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который в пятницу с коллегами из стран Европейского союза (ЕС) встретился с руководством Азербайджана в столице этой страны.

Визит на Южный Кавказ в пятницу начали с Баку министры ИД Литвы, Австрии и Румынии по поручению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Европейской комиссии (ЕК) Жозепа Борреля.

Как сообщает МИД, в беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром ИД Джейхуном Байрамовым министры уделили основное внимание ситуации в регионе после окончания второй Нагорно-карабахской войны, перспективам укрепления связей между ЕС и Азербайджаном. Также обсуждалась подготовка к планирующемуся в конце этого года саммиту "Восточного партнерства".

"Вместе с коллегами-министрами мы передали, что Европа заинтересована в мире и благополучии у ее восточных соседей. Мы приветствуем сделанные недавно Баку и Ереваном важные, создающие доверие шаги, мы хотим и в дальнейшем в значительной степени содействовать урегулированию острых конфликтов и гармоничному развитию государств региона. В этом контексте также важно завершить переговоры о новом соглашении между ЕС и Азербайджаном", - сказал Г. Ландсбергис.

В пятницу визит на Южный Кавказ будет продолжен встречами в столице Армении - Ереване. Завтра, 26 июня, министров примет в Тбилиси руководство Грузии.

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