Предприниматели литовского взморья изо всех сил пытаются привлечь работников

В Литве стоит жаркая погода, множество отдыхающих съехалось на море. Предприниматели рассказывают, что людей в минувшие выходные было так много, что не хватало рабочих рук. Глава Нерингского центра туристической информации и бизнеса Ирма Балтрушайтене подтвердила, что работников не хватает не только в выходные дни. По ее словам, работодатели всеми силами привлекают работников, предлагают им не только удобные графики работы, но и жилье.

Балтрушайтене сказала Delfi, что и после выходных в Неринге очень много отдыхающих.

"Я располагаю информацией о нехватке рабочих рук. Эта общая проблема, на всем взморье, не хватает работников. "Я говорю о секторе услуг", – сказала она и отметила, что особенно не хватает официантов, горничных, уборщиц. По словам Балтрушайтене, люди просто не хотят работтаь.

"Есть люди, получающие помощь, им не нужна официальная работа. Это большая проблема. Другая беда – стало меньше молодежи. Молодежь уезжает, эмигрирует, человеческие ресурсы иссякают, это с каждым годом чувствуется все больше", – сказала она.

"Сейчас бывает такое, что кафе из-за нехватки персонала не может быстро обслужить клиентов. Или бывает так, что принимают человека с хорошим резюме, желание есть, а работать он не умеет, а учить некогда и некому. Те, кто хочет учиться, ищут работу с марта, признаются, что у них нет опыта и практики. Но чаще приезжают выпускники школ", – сказала Балтрушайтене.

"Работодатели разными способами привлекают работников. И график свободный предлагают, и жилье. о-разному привлекают", – сказала она.

В минувшие выходные немало отдыхающих было и в Швянтои. Владелец Paršelio rojus Гинтаутас Рекашюс сказал, что людей было столько, что не хватало рабочих рук, чтобы всех обслужить.

"Наши официанты еще сдают экзамены, работников было мало. Людей было очень много, тут ничего странного нет. У нас большинство людей сидит на террасе, в помещение не идут. На террасе паспорт не нужен. На улице удобно. Есть и такие, кто боится сидеть в помещении", – рассказал Рекашюс.

"К нам возвращаются люди, которые уже у нас работали, но сейчас время экзаменов, завершается учебный год. Минувшие выходные были проблемными, поскольку ни выпускники, ни студенты приехать не могли из-за учебы", – сказал он.

"В Клайпеде, где мы работаем круглый год, сложнее. Там мы ощутили нехватку работников и последствия карантина", – заметил Рекашюс.

"Что касается вызовов, то, я думаю, уже должны отменить карантин, у нас мало новых случаев коронавируса. Надо с этим заканчивать, сейчас люди падают в обмороки от солнечного удара, а не от вируса. Мы надеемся на прекращение карантина и отмену ограничений. Думаю, тут уже передозировка получилась", – считает предприниматель.

Он также считает плохой идеей вакцинацию людей у пляжей в Паланге и Швянтои.

"Прививаться надо дома, сюда надо приезжать на отдых", – сказал Рекашюс.

Директор ЗАО Liūtomera Рамунас Поцявичюс сказал, что в минувшие выходные отдыхающих было очень много.

"Они везде были. Ведь лето, а выходные были жарче обычных", – сказал он, заметив, что люди стали пользоваться паспортом возможностей.

Поцявичюс сказал, что пока с серьезной проблемой нехватки работников не сталкивался.

"К нам возвращаются те же люди. Мы хотели искать через объявления, но потом мне сказали, что набрали коллектив через знакомых" – сказал он.

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