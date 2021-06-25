Водитель BMW не пропустила ехавший по вызову полицейский автомобиль

25 июня, в 9.55 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Калварию, Карейвю и Озо, столкнулись полицейский автомобиль VW и BMW, которым управляла девушка.

После ДТП сообщили, что водитель BMW была зажата и потеряла сознание. Девушку из машины освободили пожарные-спасатели. Врачи скорой увезли ее в больницу.

Патрульные пострадали несерьезно – получили царапины.

Известно, что полицейский автомобиль со включенными огнями и сиреной мчался по вызову (мужчина с ножом в руках напал на женщину), на место происшествия ехали два экипажа.

Около перекрестка, увидев полицию, остановились все водители, которым загорелся зеленый свет, кроме девушки на BMW.

Первый экипаж успешно преодолел перекресток, а второй врезался в BMW.

Читатель Delfi Томас рассказал об инциденте: "Со стороны ул. Озо ехали два экипажа полиции в сторону ул. Карейвю. У них были включены мигалки и сирены. Один экипаж пересек перекресток, а второй врезался в выехавший BMW. BMW выехал на перекресток с ул. Карейвю".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!